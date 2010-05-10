9 мая в Минске зафиксировано меньше хулиганств, чем в обычный день

День победы — тихий праздник. Почти полтора миллиона человек приняли участие в праздновании 65-летия Победы в Беларуси. Несмотря на массовость, 9 мая этого года оказалось самым спокойным за всю историю.

За время парада, концерта и салюта правоохранители зафиксировали пятнадцать хулиганств. Это на два меньше, чем в обычный будний день. Причем, четырнадцать из них уже раскрыты. Сотрудники милиции несли службу в усиленном режиме еще с восьмого числа.

За порядком во время торжеств только в Минске наблюдали около 4000 людей в форме. Кстати, среди них работали и информационные группы. Офицеры в специальных жилетах рассказывали жителям города и гостям столицы о программе праздника. Не последнюю роль в безопасности — сыграл запрет на распитие пива и металлические турникеты.

Александр Барсуков, начальник управления правопорядка МВД Республики Беларусь:

Весь мир уже в таком режиме работает. Мы тоже должны быть на шаг впереди. Никто не возмущался, было все нормально. Единственное, там, где были очереди, мы ставили дополнительные КПП из числа резерва брали сотрудников, которые оказывали помощь. У нас за сутки было совершено 15 хулиганств. Это уголовно наказуемые деяния. И только одно не раскрыто. Вы знаете, я такого уже давно не помню. Граждане стали законопослушнее, праздник есть праздник.

Сырая погода в День Победы сыграла на руку медикам. За весь день был всего один обморок. Во время парада на проспекте Победителей дежурила 21 бригада скорой помощи. Столько же бригад работали на концерте и салюте. Люди в белых халатах не покидали праздничные площадки вплоть до часа ночи.

Мария Грибок, врач оперативного отдела городской станции скорой медицинской помощи:

Обратились 20 человек. Из них три ветерана. Двое по поводу давления, один — затруднено дыхание из-за болезни легких. Медицинская помощь им была оказана. Они отказались от госпитализации и продолжали участие в параде.