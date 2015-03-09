9-летний школьник упал на 1,5-метровый гарпун и чудом остался жив

Новости России. Инцидент во время игры в салки едва не стоил жизни 9-летнему ребенку. Это произошло в Краснодаре.



Дети играли в поле. В какой-то момент Ваня залез на стог сена и спрыгнул, попав на металлический гарпун, длиной в полтора метра. Штырь проткнул мальчика насквозь.

Перепуганная детвора кинулась звать на помощь соседей. До ближайшей больницы – а она в соседнем селе – почти 20 километров.

На машине скорой помощи Ваню доставили в больницу. И здесь надо отдать должное медперсоналу.



Врач, который оперировал 9-летнего мальчика, сначала с помощью болгарки отпилил торчащую из тела ребенка часть штыря. После чего Ивана прооперировали.

Операция прошла успешно. Жители станицы Шкуринская диву даются, говорят: ребенок в рубашке родился.

Жизни Ивана уже ничего не угрожает. Он идет на поправку. В ситуации с этим мальчиком свою роль сыграл не только счастливый случай, но и профессионализм медиков.



Напомним, в декабре прошлого года мы рассказывали историю 11-летнего белоруса, которому из-за врачебной ошибки пришлось ампутировать руку.

А все началась еще в августе, когда мальчик несколько дней после вполне обычной травмы проходил со слишком тугим гипсом.

11-летний Стас летом упал с качелей и сломал руку. Оршанские врачи наложили мальчику гипс и отпустили домой. Однако уже к вечеру боли в руке терпеть стало невозможно, к тому же у ребенка поднялась высокая температура.



За помощью мама с ребенком обратились к врачам по месту жительства – в Дубровенскую больницу. Но там заверили: при переломе такое бывает. Через 5 дней нестерпимых болей пальцы на левой руке начали чернеть. В таком состоянии мальчика доставили в детскую областную больницу. Здесь собрали лучших врачей из Витебска и Минска. Но они вынуждены были признать: спасти руку уже невозможно. Что было дальше – подробности шокирующего случая – в сюжете.