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88 тел извлечено со дна Волги после крушения «Булгарии»

12 июля 2011 19:10
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В Татарстане на месте трагедии водолазы продолжают поднимать со дна Волги тела погибших. К этому часу из воды извлечено 88 тел, опознано 59. Среди них и белоруска.

Напомним, что в момент крушения на теплоходе находились два наших соотечественника — супружеская пара из Минска. Мужчину удалось спасти, а его жена числилась в списках пропавших без вести. Как сообщили в белорусском МИД, в настоящее время отделение белорусского посольства в России в Казани занимается оформлением всех необходимых документов, а также вопросами доставки тела погибшей на родину.

В России сегодня день общенационального траура по погибшим на теплоходе «Булгария». Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Причины трагедии пока точно не установлены. Среди версий случившегося на Волге 10 июля — неправильная эксплуатация судна и перегруз. Также по некоторым данным, теплоход вышел из порта с креном на правый бок и с одним работающим двигателем. Возбуждены несколько уголовных дел, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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