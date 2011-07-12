88 тел извлечено со дна Волги после крушения «Булгарии»

В Татарстане на месте трагедии водолазы продолжают поднимать со дна Волги тела погибших. К этому часу из воды извлечено 88 тел, опознано 59. Среди них и белоруска.

Напомним, что в момент крушения на теплоходе находились два наших соотечественника — супружеская пара из Минска. Мужчину удалось спасти, а его жена числилась в списках пропавших без вести. Как сообщили в белорусском МИД, в настоящее время отделение белорусского посольства в России в Казани занимается оформлением всех необходимых документов, а также вопросами доставки тела погибшей на родину.

В России сегодня день общенационального траура по погибшим на теплоходе «Булгария». Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Причины трагедии пока точно не установлены. Среди версий случившегося на Волге 10 июля — неправильная эксплуатация судна и перегруз. Также по некоторым данным, теплоход вышел из порта с креном на правый бок и с одним работающим двигателем. Возбуждены несколько уголовных дел, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На Волге затонул теплоход «Булгария». Среди погибших – белоруска

На Волге затонул теплоход «Булгария». 12 июля в России – день общенационального траура по погибшим

Судьба белоруски с затонувшего в Волге теплохода «Булгария» до сих пор неизвестна

На Волге затонул теплоход «Булгария». На борту находились двое белорусов

На Волге затонул теплоход «Булгария». На борту находилось 199 человек