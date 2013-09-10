88-летняя гомельчанка погибла, провалившись в туалет

Новости Беларуси. 88-летняя пенсионерка погибла в дощатом туалете во дворе собственного дома.

В службу спасения обратилась дочь. Тело женщины обнаружили на глубине 1, 5 метров. По предварительным данным, в полу туалета сломалась доска. Женщина упала и уже не смогла выбраться самостоятельно.

Пресс-служба Гомельского горисполкома:

Сотрудники МЧС извлекли тело с помощью рукавных задержек и передали его сотрудникам милиции.

Напомним, осенью прошлого года в Минске в больнице скорой от ожогов скончалась 85-летняя минчанка. Травмы она получила накануне ночью, когда курила в туалете. Женщина уронила сигарету, в результате чего на пенсионерке загорелась одежда.

В феврале этого года нелепая авария в Минской области унесла жизнь россиянина. Его легковушка находилась в кювете, и он пытался найти помощь, чтобы вытянуть авто. В этот момент в него на большой скорости врезалась еще одна легковушка. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, и машину занесло на обочину (смотрите видео).