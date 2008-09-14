88 человек погибли в авиакатастрофе под Пермью

При заходе на посадку разбился "Боинг-737" авиакомпании "Аэрофлот". Лайнер упал на железнодорожные пути, не долетев до аэропорта несколько километров, взорвался и загорелся. Среди погибших есть иностранные граждане. Это жители Азербайджана, Украины, Франции, Швеции, Латвии, США, Германии и Турции. Белорусов среди пострадавших нет.



По предварительной версии, у самолета отказал один из двигателей. Точная причина трагедии будет установлена после расшифровки бортовых самописцев. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации на воздушном транспорте. Завтра в Пермском крае объявлен День траура.



В связи с авиакатастрофой в Перми, повлекшей многочисленные человеческие жертвы, Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования главе российского государства Дмитрию Медведеву, а также родным и близким погибших.