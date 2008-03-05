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800 тысяч долларов

05 марта 2008 12:26
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Такую сумму требовали 4 должностных лица предприятий "Белмедпрепараты" и "Форсетстрой" за благоприятное решение вопроса о строительстве для иностранной коммерческой структуры. В преступный сговор вступили двое работников одной из минских фирм. Они подстрекали представителей компании, заинтересованной в строительстве, к даче незаконного вознаграждения должностным лицам предприятия "Белмедпрепараты". Те, в свою очередь, обещали положительно решить вопрос об участии инвесторов в относительно недорогом строительстве незаконченного объекта в столице, по улице Могилевская.

Комиссионные посредники планировали получить в размере 300 тысяч долларов.

Один из мошенников был задержан с поличным в номере гостиницы "Минск" в момент получения части оговоренной суммы.

Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении мошенников. Действия обвиняемых квалифицированы по трем статьям.
# происшествия

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