80-летняя женщина едва не убила невестку за невкусные котлеты

Новости Беларуси. Ссора между свекровью и невесткой в Ивьевском районе едва не закончилась трагично.

Свекровь зашла на кухню с претензией: в котлетах недостаточно мяса. После чего схватила нож, приставила его к животу невестки и стала угрожать.

Точку в конфликте поставила внучка 80-летней женщины, которая уговорила бабушку не делать глупостей.

Представитель управления внутренних дел Гродненского облисполкома:

Вся соль ситуации в том, что дебош закатила ни кто иной, как свекровь потерпевшей. А обстояло все так. Последняя была на кухне, когда в нее вошла пенсионерка и тут же предъявила претензии из-за того, что, по ее мнению, в котлетах недостаточно мяса. После этого она взяла в руки кухонный нож, который приставила к животу невестки, грозясь отправить ее на тот свет. Неизвестно, чем бы все завершилось, не вмешайся в ситуацию дочь потерпевшей – девушка сумела уговорить бабку не делать глупостей, после чего аккуратно набрала номер «102».

Как выяснилось, 80-летняя женщина на протяжении нескольких месяцев тихо ненавидела невестку.

Переехав к сыну, она часто устраивала скандалы и упрекала родственников, что никто за ней не ухаживает.

Так ли это? Ответ на вопрос будут искать следователи. Уже возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством».

Семейные ссоры, к несчастью, не всегда заканчиваются примирением сторон.

Напомним, год назад семейная ссора в США закончилась стрельбой. Чтобы разобраться со своей возлюбленный, мужчина начал «палить» в ее доме.

В результате погибли два человека. Самой жертвы дома не оказалось.

Поэтому стрелок направился в соседний город, где, по его мнению, могла находиться девушка. Семейная разборка привела к гибели еще одного человека.

Трое получили ранения. Подробности вы узнаете из видео.