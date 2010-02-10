80-летний минчанин набросился с ножом на сына

В Минске хозяева квартиры оставили окрытой входную дверь на ночь!

25-летний минчанин около четырех часов утра, проходя мимо лестничной площадки третьего этажа своего подъезда, совершенно случайно заметил, что дверь в одну из квартир немного приоткрыта. В дамской сумочке, стоящей на тумбочке в прихожей визитер обнаружил мобильный телефон, а когда прошел дальше, то наткнулся на спящих хозяев.