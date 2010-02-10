80-летний минчанин набросился с ножом на сына

Коммерческая фирма, занимавшаяся торговлей запчастями, использовала в своей работе простую и дешевую схему: заказы в различные регионы страны, а также оплата за доставленный товар, передавались при помощи водителей рейсовых автобусов.
25-летний минчанин около четырех часов утра, проходя мимо лестничной площадки третьего этажа своего подъезда, совершенно случайно заметил, что дверь в одну из квартир немного приоткрыта. В дамской сумочке, стоящей на тумбочке в прихожей визитер обнаружил мобильный телефон, а когда прошел дальше, то наткнулся на спящих хозяев.
Сильные дожди затопили многие автотрассы. На дорогах – десятки аварий. В одном из уездов при сходе селевых потоков обрушился мост, подтоплен музей Святого Николая.
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