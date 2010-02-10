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80-летний минчанин набросился с ножом на сына

10 февраля 2010 13:09
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Нож вошел в грудь. 47-летний мужчина находится в больнице.ЧП произошло по пер. Щербакова, 1. Пенсионер отпущен под обязательство о явке.
# происшествия

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