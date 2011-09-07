8 сентября в 19.00 на «Минск-Арене» пройдет вечер-реквием в память о погибших в авиакатастрофе хоккеистах

В Ярославской области при взлёте разбился пассажирский самолет Як-42. На борту находилось 45 человек: 37 членов хоккейной команды «Локомотив» и 8 членов экипажа.

В связи с авиакатастрофой глубокие соболезнования президенту России, родным и близким погибших выразил глава Республики Беларусь.

Катастрофа произошла в 15.02 по минскому времени. По последним данным, из 45 человек выжили двое. Як-42 принадлежал авиакомпании «Як-Сервис». Росавиация уже назвала предварительную причину трагедии: самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы, но не смог набрать высоту и столкнулся с антенной маяка. После этого рухнул на землю и загорелся.

Светлана Чумикова, заместитель начальника управления информации и связей с общественностью МЧС России:

Это случилось в районе населенного пункта Туношна Ярославской области в 2,5 км северо-западнее аэропорта «Туношна».

В настоящее время к ликвидации последствия аварии привлечено 103 человека и 44 единицы техники. В том числе от МЧС России – 64 человека и 17 единиц техники.

Среднемагистральный пассажирский Як-42 был разработан в СССР в середине 70-х для замены технически устаревшего Ту-134. На Смоленском и Саратовском авиазаводах выпустили 183 таких самолета. Износ российского авиапарка этого типа самолетов – около 50%. Что гораздо лучше, чем у целого ряда других моделей.

Впрочем, сертификат летной годности у разбившегося Як-42 истекал через три недели. В итоге рейс «Ярославль – Минск» обернулся 14 с начала года катастрофой российской гражданской авиации. На борту было 45 человек: 8 членов экипажа и 37 пассажиров. Команда ярославского «Локомотива» полным составом летела на игру с минским «Динамо».

По предварительным данным, были на борту и белорусы. Легионеры российского клуба: нападающие Сергей Остапчук, а также легендарный защитник и капитан национальной сборной Беларуси Руслан Салей.

Владимир Малков, пресс-атташе ХК «Локомотив» (Ярославль):

Уже везде написано, Федерация соболезнования вынесла.

Самолет в четыре часа отправлялся на игру в Минск. Весь состав – 37 человек.

Первый матч нового сезона Континентальной Хоккейной Лиги должен был состояться 8 сентября в 19.00. «Минск-Арену» ожидал аншлаг: за двое суток до начала 11 из 15 тысяч билетов были раскуплены.

Минчанам ярославская команда хорошо знакома: в раунде «плей-офф» прошлого сезона «Динамо» и «Локомотив» подарили болельщикам яркую серию из семи матчей. Праздник большого хоккея снова планировали посетить тысячи зрителей.

По поручению президента Беларуси, завтра, в день матча, на «Минск-Арене» состоится реквием в память о погибших хоккеистах. В нем смогут поучаствовать те, кто купил билеты на игру, и все желающие почтить память погибших.

Де-факто, «Локомотив» – российский клуб, но как и любая команда топ-уровня, он объединил хоккеистов из Швеции, Польши, Украины, Чехии, Германии, Латвии. В его составе выступали звезды мировой величины: форварды Йозеф Вашичек и Павол Демитра.

Евгений Ворсин, председатель Ассоциации «Федерация хоккея Беларуси»:

Мы выразили соболезнования всем родным и близким, Российской федерации хоккея. Со всеми разделяем это горе, поскольку оно и нас касается напрямую. В этой команде играли два наших великолепных хоккеиста – Руслан Салей, Сергей Остапчук. Нет слов, чтобы выразить все то, что мы сейчас испытываем.

Сегодня должны были состояться шесть матчей чемпионата Беларуси по хоккею. Пять из них начнутся с минуты молчания. Поединок столичной «Юности» и гродненского «Немана» был отменен. А матч розыгрыша континентальной Хоккейной Лиги между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом» из Мытищ был остановлен.

Александр Медведев, президент Континентальной Хоккейной Лиги:

У нас сегодня произошло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч с «Динамо-Минск» разбился самолет с командой, тренерами, администраторами команды «Локомотив». По данным, имеющимся сейчас, из 37 человек выжил только один.

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Руслан Салей