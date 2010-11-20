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8 миллионов сигарет, а это более 350 тысяч пачек, пыталась провезти частная фирма из Минска в Латвию

20 ноября 2010 15:38
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Самую крупную в этом году партию контрабандного табака задержали полоцкие таможенники на железной дороге.

Никотиновый груз оказался искусно замаскирован в вагоне среди торфобрикетов. На всех сигаретах российские акцизные марки. За данное правонарушение грозит штраф до пятисот базовых величин. Весь товар конфискован, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение ». 

Юрий Кублицкий, начальник отдела по борьбе с контрабандой и административно-таможенными правонарушениями Витебской таможни:
Это одна из самых крупных партий незаконно перемещаемых сигарет, задержанных в этом году, перемещаемых железнодорожным транспортом. После проверки материалы будут направлены в суд для принятия решения об обращении в доход государства перемещаемых незаконно сигарет».

# происшествия

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