8-летний мальчик заминировал старушку

Из-за его шалости пришлось эвакуировать 156 человек.

Школьник утверждает, что все вышло случайно. Во вторник, 3 ноября, он решил позвонить маме на работу, но ошибся одной цифрой. Телефонную трубку сняла пенсионерка.

— Мальчик решил подшутить над ней и сказал, что под ее дом заложена бомба. Бабушка сильно испугалась, вызвала милицию, — рассказал начальник отдела дознания предварительного расследования Барановичского ГОВД Михаил Гладкий. — Через несколько минут приехали наши сотрудники, сотрудники МЧС и группа разминирования.

Пришлось эвакуировать всех жильцов пятиэтажной хрущевки, в которой живет пенсионерка. На улице оказалось 156 человек. На мороз выносили даже тяжелобольных людей.

«Шутника» нашли очень быстро. Правда, привлечь его к уголовной ответственности нельзя: парень слишком мал, но за шалость школьника теперь ответят родители. Им грозит штраф до трех миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда».