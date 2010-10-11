72-летний рыбак сутки провел в трясине и даже не подхватил насморк

Пенсионер из Гродненской области сутки провел в трясине, но при этом не подхватил даже элементарной простуды.

В Скиделе, что на Гродненщине, больше суток ушло на поиски семидесятидвухлетнего пенсионера. Он ушел на рыбалку и пропал. Оказалось, заядлого рыбака затянула трясина. Всю ночь пожилой мужчина провел по пояс в холодной воде. И не погиб только благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Тревогу Раиса Горюнова забила ближе к вечеру. Муж не вернулся с рыбалки. К этому увлечению она всегда относилась настороженно. Андрей Ильич с удочкой мог целыми днями у воды пропадать. Причем, места для рыбалки выбирал такие, куда не каждый пойти отважиться. Когда на улице окончательно стемнело, жена, не раздумывая, обратилась в милицию.

Раиса Горюнова, жена:

В пять – нету, в шесть – нету. И уже к семи часам я позвонила сразу в скорую помощь, а потом в милицию.

Искали Андрея Ильича всей округой. Сначала по тревоге подняли всю милицию, затем подключились соседи и родственники. Всю ночь поисковые бригады обследовали ближайшие водоёмы. И только утром следующего дня горе-рыбака нашли.

Евгений Ваньков, исполняющий обязанности начальника отделения милиции «Скидель» ОВД Гродненского райисполкома:

Человек был обнаружен в старом русле реки, заболоченном. Он находился по грудь в трясине. Находился в сознании. С помощью сотрудников МЧС он был оттуда извлечён. Обследован сотрудниками медицинского учреждения и доставлен домой.

Свои приключения Андрей Ильич запомнил чуть ли не до секунды. Говорит, решил через болото сократить путь домой. Благо – у пенсионера был велосипед. Он-то и не дал мужчине окончательно провалиться в трясину. Еще сложнее, признаётся горе-рыбак, было бороться со сном.

Андрей Горюнов, рыбак:

Я всё время пытался ногами двигать. Но они у меня постепенно, постепенно, но упорно замуровываются. И уже в подошве, можно сказать, я не шевельнуться.

Случай с Андреем Ильичём медики считают уникальным. 72-летний пенсионер смог не только всю ночь продержаться в топком болоте при нулевой температуре, но при этом даже не подхватить элементарного насморка.

За свое спасение пенсионер благодарен. Но бросать любимое увлечение из-за ночного происшествия не собирается. Уже в ближайшие выходные планирует прикупить новые снасти. Ведь старые удочки утонули в болоте. Единственное, чего боится заядлый рыбак – как сказать об этом жене. Она после такого кошмара запретила мужу даже близко подходить к воде.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненская область