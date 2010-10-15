72-летний пенсионер на велосипеде всю ночь тонул в реке под Гродно

Семидесятидвухлетний скидельчанин (Гродненский район) ранним осенним утром отправился на рыбалку на реку Котра (Гродненский район) и до сумерек не вернулся домой. Вечером его обеспокоенная супруга обратилась в милицию.

Пропавшего мужчину работники милиции обнаружили утром почти на середине Котры – продрогшего, обессиленного от многочасовых попыток выбраться из речного ила. К этому времени его по грудь засосало в холодную грязь.



По мнению сотрудников милиции и спасателей МЧС, мужчина столько часов продержался на плаву только благодаря тому, что держался за велосипед. На своем двухколесном «коне» пенсионер, имеющий проблемы со зрением, решил перейти неглубокую Котру вброд, но болотистое дно речки стало его засасывать.



Спасенный старик доставлен в ближайшую больницу. Но в медучреждении он пробыл недолго: оправившийся от страха, обследованный пенсионер вернулся домой. Ничто уже не угрожает его здоровью и жизни, пишет «Гродненская правда».