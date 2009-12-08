70 тысяч евро за ошибку на охоте

В Беловежской пуще гражданин Германии застрелил зубра.

В начале ХХ века зубры чуть было не исчезли. И только благодаря стараниям ученых и специалистов популяцию этих исполинов удалось восстановить. Сегодня их в беловежской пуще обитает более 360, однако несмотря на это гибель каждого из них сродни трагедии.

Отстрел зубра разрешен только по специальной лицензии, причем стрелять разрешается лишь в отбракованных животных. Это главная часть инструктажа охотников. Так было и на этот раз, подкрепившись теорией, в сопровождении егеря группа из 10 иностранцев отправилась в лес на охоту. Трофей гражданина Германии всех удивил: охотник подстрелил двухлетнюю зубриху.

Георгий Шахалевич, главный инженер-охотовед НП «Беловежская пуща»:

Данный охотник был предупрежден о наличии зубров, как и все охотники расписался в инструктаже. Но почему-то ему померещилось, что это идет крупный кабан. Видимость там была 100%.

Иностранец очень переживает из-за случившегося, свою вину признает и готов компенсировать причиненный ущерб. Известно, что в пущу поохотиться 55-летний иностранец приезжает не в первый раз. Назвать ЧП обычным браконьерством нельзя: иностранец имел весь пакет документов на проведение загонной охоты. Вот только не на зубра, а кабана.

Эдуард Шестак, начальник Свислочского РОВД:

По данному факту проводится проверка, по результатом которой будет дана правовая оценка действиям участников и организаторов данной охоты.

Минимальный штраф, который грозит охотнику, — 70 тысяч евро. Из шкуры убитого животного сделают чучело. А вот в самой пуще и вовсе подумывают об уроках зоологии для охотников.