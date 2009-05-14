70 человек эвакуировали из витебского филиала «Белпочты»

Два звонка с сообщением о минировании центрального отделения почты областного центра поступило от неизвестного мужчины по телефону-автомату на спецлинию «101».

После получения тревожных новостей эвакуация находящихся в здании работников почты и посетителей была произведена в считанные минуты. Затем специальная группа разминирования в/ч 5524 произвела тщательное обследование всего помещения, однако никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружила. Параллельно с ними работали сотрудники правоохранительных органов, занимавшиеся поиском звонившего лица. В результате выяснилось, что «пошутил» ранее судимый за кражи, вымогательство и другие правонарушения рабочий 1987 года рождения. Вычислить злоумышленника правоохранителям помогла его особенность – заикание.

– Прослушав аудиозапись, милиционеры установили, что данный звонок мог сделать ранее судимый по этой же статье 430-й «заведомое сообщение об опасности» гражданин 87 года рождения. Сотрудники ГАИ его задержали. В настоящее время ему вменяется обвинение по этой же статье. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет, – рассказал журналистам сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Александр КАЗЮЧИЦ.

За заведомо ложное сообщение об опасности в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст.340 ч.1 Уголовного кодекса Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.