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7 тысяч пачек сигарет изъято на белорусской границе

12 августа 2011 14:35
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Белорусские пограничники задержали трех граждан Литвы, незаконно провозивших крупную партию сигарет.

7 тысяч пачек табачной продукции белорусского производства разместились в десяти крупногабаритных сумках. Общая сумма груза — 15 миллионов рублей. Нарушители задержаны. Идет разбирательство.

Тем временем пограничники накануне ночью задержала четырех граждан Афганистана, которые решили незаконно пересечь рубеж. У одного из задержанных документов не оказалось. По словам молодых людей, они направлялись в одну из стран Евросоюза в поисках лучшей жизни. Теперь беглецам придется заплатить штраф и вернуться обратно на Родину, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Демченко, сотрудник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Они прибыли в Минск из Москвы на рейсовом автобусе. В Минске обратились к таксисту, который за 500 евро довез их до приграничной полосы. Там они были обнаружены и задержаны пограничным нарядом. Им грозит также депортация, штраф до 50 базовых величин и запрет на въезд в Беларусь сроком до 5 лет.  

# происшествия

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