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6-месячная девочка погибла в Ливерпуле: В желудке найдены кокаин, обезболивающие и антидепрессанты

09 апреля 2015 13:43
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Новости Великобритании. В Ливерпуле трагически погибла 6-месячная девочка, воспитываемая в семье родителей-наркоманов.

Малышка родилась раньше срока, поэтому долго пробыла в больнице, прежде чем ее отдали родителям, у которых есть еще четверо детей - 1 год, 8 и 10 лет.  

Дети росли практически без присмотра, потому что родители злоупотребляли алкоголем и наркотиками. Семья состояла на учете в социальной службе и еженедельно их должны были посещать представители организации, однако часто их попросту не пускали в дом.

Скорую вызвала мать погибшей малышки.

На место происшествия также прибыла полиция. При обыске в доме были обнаружены пустые пивные банки, наркотики и шприцы. Как призналась мать, она употребляла кокаин и коноплю.

6-месячная девочка погибла в Ливерпуле: В желудке найдены кокаин, обезболивающие и антидепрессанты-1

При вскрытии в желудке младенца было обнаружено небольшое количество кокаина, трамадола (обезболивающее средство) и миртазапина (антидепрессант).

Обнаруженные препараты могли попасть внутрь Мэри либо из окружающей среды, либо при попытках проведения реанимационных действий.

Однако они не являются непосредственной причиной смерти. По крайней мере пока достаточных доказательств обратного у следствия нет. Разбирательства продолжаются. 

Тем временем общественность выступает с критикой в отношении отсутствия необходимой системы медицинского контроля неблагополучных семей, сообщает Mirror

# происшествия # Гибель детей

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