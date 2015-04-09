6-месячная девочка погибла в Ливерпуле: В желудке найдены кокаин, обезболивающие и антидепрессанты

Новости Великобритании. В Ливерпуле трагически погибла 6-месячная девочка, воспитываемая в семье родителей-наркоманов.

Малышка родилась раньше срока, поэтому долго пробыла в больнице, прежде чем ее отдали родителям, у которых есть еще четверо детей - 1 год, 8 и 10 лет.

Дети росли практически без присмотра, потому что родители злоупотребляли алкоголем и наркотиками. Семья состояла на учете в социальной службе и еженедельно их должны были посещать представители организации, однако часто их попросту не пускали в дом.

Скорую вызвала мать погибшей малышки.

На место происшествия также прибыла полиция. При обыске в доме были обнаружены пустые пивные банки, наркотики и шприцы. Как призналась мать, она употребляла кокаин и коноплю.