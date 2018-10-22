6-летний ребёнок попал под колёса ВАЗа в Витебском районе

Новости Беларуси. Днём 21 октября в Витебском районе под колёса автомобиля попал внезапно выбежавший на дорогу ребёнок.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 41-летний водитель ВАЗ-21063 ехал по улице Центральной в агрогородке Ольгово. Объезжая остановившийся на остановке рейсовый автобус, «Жигули» сбили выбежавшего на дорогу из-за общественного транспорта 6-летнего пешехода.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома