6-летний ребёнок попал под колёса ВАЗа в Витебском районе

Новости Беларуси. Днём 21 октября в Витебском районе под колёса автомобиля попал внезапно выбежавший на дорогу ребёнок.
Новости Беларуси. Днём 21 октября в Витебском районе под колёса автомобиля попал внезапно выбежавший на дорогу ребёнок.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 41-летний водитель ВАЗ-21063 ехал по улице Центральной в агрогородке Ольгово. Объезжая остановившийся на остановке рейсовый автобус, «Жигули» сбили выбежавшего на дорогу из-за общественного транспорта 6-летнего пешехода.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Ребёнок доставлен в медучреждение.
Проводится проверка.
На прошлой неделе в Гродно автомобиль проехал по ноге мальчика.
Пострадавшему предстоит амбулаторное лечение – подробности здесь.