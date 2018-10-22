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6-летний ребёнок попал под колёса ВАЗа в Витебском районе

22 октября 2018 07:45
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Новости Беларуси. Днём 21 октября в Витебском районе под колёса автомобиля попал внезапно выбежавший на дорогу ребёнок.  

6-летний ребёнок попал под колёса ВАЗа в Витебском районе -1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 41-летний водитель ВАЗ-21063 ехал по улице Центральной в агрогородке Ольгово. Объезжая остановившийся на остановке рейсовый автобус, «Жигули» сбили выбежавшего на дорогу из-за общественного транспорта 6-летнего пешехода.  

6-летний ребёнок попал под колёса ВАЗа в Витебском районе -4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Ребёнок доставлен в медучреждение.  

Проводится проверка.  

На прошлой неделе в Гродно автомобиль проехал по ноге мальчика. 

Пострадавшему предстоит амбулаторное лечение – подробности здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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