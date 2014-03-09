6-летний ребенок погиб на пожаре в Брестской области. Его мать госпитализирована

Новости Беларуси. Пожар случился в Иваново Брестской области. Там сгорел частный дом. В огне погиб шестилетний ребенок, а его мать в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

На пульт МЧС позвонили очевидцы. Пожар удалось быстро локализовать – огонь не успел перекинуться на другие строения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это уже не первый подобный трагический случай за последние время. Всего несколько дней назад пожар в Могилеве унес жизнь ребенка. Когда вспыхнул огонь, 3-летняя девочка была одна в доме. Спасти ее не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.