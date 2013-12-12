58-летний минчанин угнал снегоуборочную машину и уехал на ней в Солигорский район

Новости Беларуси. Мужчина угнал снегоуборочную машину в Минске и уехал на ней в Солигорский район. Коммунальщики оставили спецмашину на улице Либкнехта рядом с проходной своего предприятия. Оттуда ее угнали.

Как выяснилось, 58-летний минчанин уехал на ней в деревню в Солигорском районе. Именно там милиционеры обнаружили технику и задержали угонщика.

Какое наказание ему грозит, пока не известно. Произошедшему дают правовую оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Карницкая, пресс-офицер РУВД Московского района Минска:

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали угонщика автотранспортного средства в одной из деревень Солигорского района Минской области. Там же и оказалось транспортное средство, которое впоследствии уже вернулось назад, в Минск.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.