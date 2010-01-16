562 миллиона долларов призывает собрать для Гаити ООН

Речь идёт об экстренной помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения.

По последним оценкам правительства Гаити, число погибших приближается к двум стам тысячам. В руинах — половина зданий, в том числе президентский дворец и штаб-квартира миротворческой миссии ООН. Около полутора миллионов гаитян остались без крова.

Выжившие обитатели разрушенных кварталов — в состоянии крайнего истощения, и нервного, и физического. В Порт-о-Пренсе уже начались беспорядки. Полиция боится массовых «голодных бунтов». Чтобы не допустить анархии, в городе вводится комендантский час. Охрану порядка взяла под контроль полиция ООН.