52-летний грек устроил стрельбу на фабрике, откуда был уволен несколько месяцев назад

Новости Греции. На преступление пошел 52-летний мужчина, потерявший работу. Он ворвался на территорию небольшой фабрики в городе Комотини, откуда был уволен несколько месяцев назад, и открыл огонь из охотничьего ружья, ранив двух человек, включая владельца компании. Затем взял двух бывших коллег в заложники.

Безработный согласился отпустить их и сдаться прибывшим на место происшествия полицейским лишь спустя 12 часов. Жизни раненых вне опасности.

Мужчина сказал, что на преступление его толкнуло сложное финансовое положение: он не мог найти работу.

К слову, компания «Helesi», производившая мусорные контейнеры, некоторое время назад была вынуждена сократить почти половину из 300 своих сотрудников. Уровень же безработицы в Комотини достигает 40%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.