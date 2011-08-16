510 млн рублей составил ущерб от разгула стихии в Воложине

В Воложине сегодня назвали предварительный ущерб от воскресной водной стихии. Он составил 510 миллионов рублей.

Самый большой урон нанесен мостовым сооружениям, дорогам и проездам. Средства на восстановления выделят из областного и местного бюджетов.

Многие работы уже завершены, проезд по улицам и мостам райцентра открыт полностью. Что касается подворий, то незастрахованным жертвам стихии планируется оказать материальную поддержку из бюджета. В течение 10 дней списки претендентов доработают и представят в облисполком.

По заявкам жителей Воложина продолжается откачивание воды из погребов и подвалов. Идет очистка колодцев в частном секторе. Все эвакуированные жители накануне вернулись в свои дома, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».