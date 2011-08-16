Прямой эфир

510 млн рублей составил ущерб от разгула стихии в Воложине

16 августа 2011 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Воложине сегодня назвали предварительный ущерб от воскресной водной стихии. Он составил 510 миллионов рублей.

Самый большой урон нанесен мостовым сооружениям, дорогам и проездам. Средства на восстановления выделят из областного и местного бюджетов.

Многие работы уже завершены, проезд по улицам и мостам райцентра открыт полностью. Что касается подворий, то незастрахованным жертвам стихии планируется оказать материальную поддержку из бюджета. В течение 10 дней списки претендентов доработают и представят в облисполком.

По заявкам жителей Воложина продолжается откачивание воды из погребов и подвалов. Идет очистка колодцев в частном секторе. Все эвакуированные жители накануне вернулись в свои дома, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение

Другие новости рубрики

Все новости
16 августа 2011 12:13

В Витебской области стихия обесточила 15 населенных пунктов, три фермы, около полусотни линий электропередачи и трансформаторных подстанций

16 августа 2011 12:11

В Берлине неизвестные за ночь подожгли 18 дорогих автомобилей

16 августа 2011 12:11

В США арестован 52-летний мужчина, который надел на девушку бомбу-ошейник