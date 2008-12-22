500 населенных пунктов остаются обесточенными в Украине

Электроснабжение там было нарушено из-за налипания мокрого снега на провода и порывистого ветра. Подразделения МЧС и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Восстановить подачу тепла обещают к концу дня. Почти сутки без тепла и горячей воды при 12-градусном морозе провели несколько тысяч жителей Воронежа. Из-за ЧП на теплотрассе остановили котельную, а в пострадавших домах слили всю воду, чтобы не допустить повреждения труб. Сейчас во все дома тепло уже поступает. Расследованием причин происшествия занимается специальная комиссия.