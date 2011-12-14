50-летний бухгалтер открыл огонь по группе африканцев, убив двоих и ранив ещё двух, и застрелился

Новости Италии. Во Флоренции объявлен день траура по погибшим в результате нападения на группу иммигрантов из Сенегала. Инцидент произошел накануне.

Вооруженный револьвером 50-летний бухгалтер, известный своими антисемитскими и расистскими взглядами, подъехал на автомобиле к площади, на которой находится один из местных рынков, и открыл огонь по группе африканцев, убив двоих из них и тяжело ранив одного. Два часа спустя преступник вновь появился на площади и снова открыл стрельбу по группе африканцев, ранив еще одного человека. После того, как полицейским удалось блокировать его, мужчина застрелился.

После этой трагедии несколько сотен иммигрантов провели в центре Флоренции спонтанный митинг, выкрикивая лозунг «Расистская Италия!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.