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50-летний бухгалтер открыл огонь по группе африканцев, убив двоих и ранив ещё двух, и застрелился

14 декабря 2011 09:02
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Новости Италии. Во Флоренции объявлен день траура по погибшим в результате нападения на группу иммигрантов из Сенегала. Инцидент произошел накануне.

Вооруженный револьвером 50-летний бухгалтер, известный своими антисемитскими и расистскими взглядами, подъехал на автомобиле к площади, на которой находится один из местных рынков, и открыл огонь по группе африканцев, убив двоих из них и тяжело ранив одного. Два часа спустя преступник вновь появился на площади и снова открыл стрельбу по группе африканцев, ранив еще одного человека. После того, как полицейским удалось блокировать его, мужчина застрелился.

После этой трагедии несколько сотен иммигрантов провели в центре Флоренции спонтанный митинг, выкрикивая лозунг «Расистская Италия!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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