50 человек погибли в Сомали в столкновениях между правительственными войсками и боевиками Аль-Шабаб

Погибли более 50 человек, около 20 из них — мирные жители.

Стычки между военнослужащими Африканского союза и боевиками прошли одновременно в нескольких районах страны, включая столицу —Могадишо. Наибольшие потери, если не считать гражданских, понесли миротворцы.

Миссия Африканского союза работает в Сомали с начала 90-х, когда страна фактически перестала существовать как единое государство. Сейчас большую часть государства контролируют радикальные исламисты. Правительство удерживает в руках лишь треть столицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».