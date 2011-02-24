Прямой эфир

50 человек погибли в Сомали в столкновениях между правительственными войсками и боевиками Аль-Шабаб

24 февраля 2011 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Погибли более 50 человек, около 20 из них — мирные жители.

Стычки между военнослужащими Африканского союза и боевиками прошли одновременно в нескольких районах страны, включая столицу —Могадишо. Наибольшие потери, если не считать гражданских, понесли миротворцы.

Миссия Африканского союза работает в Сомали с начала 90-х, когда страна фактически перестала существовать как единое государство. Сейчас большую часть государства контролируют радикальные исламисты. Правительство удерживает в руках лишь треть столицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
24 февраля 2011 11:04

В Мексике как минимум 8 человек убиты на популярном курорте Акапулько

24 февраля 2011 11:02

24-часовая забастовка в Греции закончилась кровавыми столкновениями с полицией

Беспорядки в Ливии: за неделю погибли уже более тысячи человек
24 февраля 2011 10:33

Беспорядки в Ливии: за неделю погибли уже более тысячи человек