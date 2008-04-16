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5-летний ребенок попал в больницу с диагнозом "алкогольное опьянение"

16 апреля 2008 17:16
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Это произошло в Хотимском районе Могилевской области. Ребенок выпил около 300 граммов вина. Как выяснилось, в компании своей матери.

Для детского организма подобная доза могла стать смертельной. Организм Жени Чижова выдержал. Оказывается, мать и раньше угощала его спиртным, правда тогда ограничивалась пивом.

Это все, что отвечает мальчик на расспросы медиков и инспекторов по делам несовершеннолетних. Он очень скучает по матери и родной деревне Максимовке и не понимает, почему мама так часто пьет.

В Хотимском районной больнице это уже не первый случай детского алкогольного опьянения. В прошлом году сюда же поступал еще 3-летний ребенок. В том случае дело обошлось штрафом. Мать Жени Чижова кроме денег лишится большего - родительских прав. Комиссия по делам несовершеннолетних над этим уже работает.
# происшествия

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