5-летний ребенок попал в больницу с диагнозом "алкогольное опьянение"

Это произошло в Хотимском районе Могилевской области. Ребенок выпил около 300 граммов вина. Как выяснилось, в компании своей матери.



Для детского организма подобная доза могла стать смертельной. Организм Жени Чижова выдержал. Оказывается, мать и раньше угощала его спиртным, правда тогда ограничивалась пивом.



Это все, что отвечает мальчик на расспросы медиков и инспекторов по делам несовершеннолетних. Он очень скучает по матери и родной деревне Максимовке и не понимает, почему мама так часто пьет.



В Хотимском районной больнице это уже не первый случай детского алкогольного опьянения. В прошлом году сюда же поступал еще 3-летний ребенок. В том случае дело обошлось штрафом. Мать Жени Чижова кроме денег лишится большего - родительских прав. Комиссия по делам несовершеннолетних над этим уже работает.