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5 человек отравились угарным газом в Минской области на выходных

20 ноября 2017 12:49
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Новости Беларуси. Сразу два случая отравления угарным газом произошли в эти выходные, и оба связаны с неправильным использованием теплового оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как уберечь себя и близких от отравления угарным газом?

Так, в первом случае утечка произошла в частном доме, который отапливается печью. В итоге пострадали девушка и ее мать. В этот же день в вилейскую больницу с отравлением угарным газом поступили мужчина, женщина и подросток. Выяснилось, что накануне вечером на даче хозяева разожгли камин и легли спать. Утром все почувствовали себя плохо.

5 человек отравились угарным газом в Минской области на выходных-1

Напоминаем, в январе 2016 года в Борисове в двух квартирах были обнаружены тела сразу шестерых человек. Погибли две семьи. Тогда наказание понесли сотрудники Борисовгаза.

В одном из жилых домов погибли сразу две семьи: подробности трагедии в Борисове

# происшествия # Отравления # Фотофакт

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