5 человек отравились угарным газом в Минской области на выходных

Новости Беларуси. Сразу два случая отравления угарным газом произошли в эти выходные, и оба связаны с неправильным использованием теплового оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в первом случае утечка произошла в частном доме, который отапливается печью. В итоге пострадали девушка и ее мать. В этот же день в вилейскую больницу с отравлением угарным газом поступили мужчина, женщина и подросток. Выяснилось, что накануне вечером на даче хозяева разожгли камин и легли спать. Утром все почувствовали себя плохо.