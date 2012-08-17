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48-летний житель Орши убил мясорубкой мужчину, ранил женщину, после чего повесился

17 августа 2012 17:15
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Новости Беларуси. Безработный житель Орши, Витебской области убил мужчину, ранил женщину, после чего сам повесился, сообщает ctv.by со ссылкой на МВД Беларуси.

Трагедия произошла в квартире 51-летнего жителя Орши. В порыве гнева мужчина 48-летний убийца несколько раз ударил ножом и мясорубкой хозяина квартиры. Пострадавший скончался на месте.

34-летней женщине, которая находилась в квартире,  преступник нанёс колото-резаные раны шеи, брюшной полости. Пострадавшая доставлена в больницу.

Осознав, что произошло, убийца покончил жизнь самоубийством через повешение.

# происшествия # Криминал # Убийство

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