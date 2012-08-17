48-летний житель Орши убил мясорубкой мужчину, ранил женщину, после чего повесился

Новости Беларуси. Безработный житель Орши, Витебской области убил мужчину, ранил женщину, после чего сам повесился, сообщает ctv.by со ссылкой на МВД Беларуси.

Трагедия произошла в квартире 51-летнего жителя Орши. В порыве гнева мужчина 48-летний убийца несколько раз ударил ножом и мясорубкой хозяина квартиры. Пострадавший скончался на месте.

34-летней женщине, которая находилась в квартире, преступник нанёс колото-резаные раны шеи, брюшной полости. Пострадавшая доставлена в больницу.

Осознав, что произошло, убийца покончил жизнь самоубийством через повешение.