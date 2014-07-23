47 человек погибли при аварийной посадке на Тайване. 11 получили ранения

Новости Китая. Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на Тайване. По последним данным 47 человек погибли, 11 получили ранения разной степени тяжести. Местные СМИ сообщают, что все пострадавшие получили сильные ожоги, один из них в крайне тяжелом состоянии.

На борту самолета находились 54 пассажира и четыре члена экипажа.

Самолет пытался приземлиться в аэропорту города Магун. Пилоты попросили о второй попытке приземления, после чего судно потеряло связь с авиадиспетчерами.

Самолет принадлежал компании TransAsia Airways. Известно, что лайнер выполнял внутренний рейс из Гаосюна в Магу.

Напомним, неделю назад на территории Украины в 60 километрах от российской границы потерпел крушение пассажирский «Боинг» малайзийских авиалиний. На борту находилось 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Кто виновен в этой катастрофе? Смотрите видео.