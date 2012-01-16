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46 миллионов рублей похитили из банкомата двое неработающих минчан в Борисове

16 января 2012 16:48
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Молодые люди воспользовались поддельными пластиковыми картами. По факту кражи управлением Следственного Комитета Минска возбуждено уголовное дело. Мужчин задержали сразу после совершения преступления.

В ходе следствия установлено, что в целом подозреваемым удалось похитить более 80 миллионов белорусских рублей из различных банкоматов.

Сейчас им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Острейко, старший следователь управления Следственного Комитета Республики Беларусь по Минску:
Данные лица осуществляли установку на банкоматы Минска специальных устройств, предназначенных для неправомерного получения информации, содержащейся на магнитных полосах банковских пластиковых карточках граждан. Данное устройство – скимер – устанавливался на отсек картоприемника банкомата. При осуществлении операций держателями карточек информация, содержащаяся на магнитных полосах и карточек, копировалась данным устройством. Впоследствии информация записывалась злоумышленниками на заготовки пластиковых карточек и использовалась для получения наличных денежных средств в других банкоматах Республики Беларусь.

46 миллионов рублей похитили из банкомата двое неработающих минчан в Борисове-1

46 миллионов рублей похитили из банкомата двое неработающих минчан в Борисове-3

46 миллионов рублей похитили из банкомата двое неработающих минчан в Борисове-5

46 миллионов рублей похитили из банкомата двое неработающих минчан в Борисове-7

46 миллионов рублей похитили из банкомата двое неработающих минчан в Борисове-9

# происшествия # Фотофакт

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