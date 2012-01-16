46 миллионов рублей похитили из банкомата двое неработающих минчан в Борисове

Молодые люди воспользовались поддельными пластиковыми картами. По факту кражи управлением Следственного Комитета Минска возбуждено уголовное дело. Мужчин задержали сразу после совершения преступления.



В ходе следствия установлено, что в целом подозреваемым удалось похитить более 80 миллионов белорусских рублей из различных банкоматов.



Сейчас им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Дмитрий Острейко, старший следователь управления Следственного Комитета Республики Беларусь по Минску:

Данные лица осуществляли установку на банкоматы Минска специальных устройств, предназначенных для неправомерного получения информации, содержащейся на магнитных полосах банковских пластиковых карточках граждан. Данное устройство – скимер – устанавливался на отсек картоприемника банкомата. При осуществлении операций держателями карточек информация, содержащаяся на магнитных полосах и карточек, копировалась данным устройством. Впоследствии информация записывалась злоумышленниками на заготовки пластиковых карточек и использовалась для получения наличных денежных средств в других банкоматах Республики Беларусь.