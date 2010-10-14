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45 килограммов марихуаны на сумму в 250 тысяч долларов изъято у жителя Бобруйска

14 октября 2010 06:35
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Крупнейшая за последние годы партия марихуаны конфискована в Бобруйском районе.

Более 45 килограммов вещества изъяли у молодого бобруйчанина. За такой товар на чёрном рынке, по словам экспертов, он мог выручить до 250 тысяч долларов.

Производство наркотика мужчина наладил сам. Три плантации общей площадью в 600 квадратных метров оперативники обнаружили в лесной глуши прямо на берегу Березины.

Виктор Трибуш, старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Бобруйского РОВД:
Сейчас этот человек задержан и находится в следственном изоляторе. В его отношении по ст.138 ч.1 возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и распространение наркотических веществ. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

# происшествия

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