444 нетрезвых водителя задержаны в Беларуси за три дня

Самое большое количество пьяных водителей было выявлено в субботу, 26 декабря - 157 человек, чуть меньше 27 декабря - 156, а 25 декабря - 141.

За три выходных дня по вине пьяных водителей в Беларуси произошло два ДТП, в которых погибли или пострадали люди.

Напомним, что на территории всей страны до 31 декабря проводится акция "Останови беду!". Работают мобильные пункты, в которых работники здравоохранения осуществляют освидетельствование водителей с помощью медицинского оборудования.

Госавтоинспекция напоминает, что, управляя автомобилем в нетрезвом виде, водитель может лишиться прав на 3 года. Ему также придется уплатить штраф в размере от 15 до 35 базовых величин (одна базовая величина равна Br35 тыс.). Если при этом человек, севший за руль, не имеет водительских прав, предусмотрен штраф до 45 базовых величин. За управление автомобилем в пьяном виде повторно в течение года его привлекут к уголовной ответственности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УГАИ МВД Беларуси.