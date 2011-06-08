Прямой эфир

44-летняя жительница Марьиной Горки «заказала» своего бывшего мужа

08 июня 2011 09:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Женщина жила в одной квартире в Пуховичском районе (Минская область) вместе с детьми и бывшим 45-летним мужем. Нередко между ними возникали конфликты на бытовой почве.

Следствием установлено, что женщина смогла найти исполнителя преступления и пообещала ему за убийство бывшего мужа 7 тысяч долларов. Как его убьют, ее не интересовало. В качестве подтверждения исполнения заказа она попросила ключи от гаража. Женщина знала, что бывший муж неплохо зарабатывает, откладывает деньги и держит их в гараже.

Благодаря «киллеру», который заявил о намерениях заказчицы в милицию, последнюю задержали. Поймали с поличным: после того, как «исполнитель» передал ей ключи и мобильный телефон «убитого», та рассчиталась с «киллером» 5 миллионами рублей, которые нашла в гараже.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству по найму, сообщает газета «Звязда».

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Площадь лесных пожаров в штате Аризона за сутки выросла на 16 тысяч гектаров
07 июня 2011 14:15

Площадь лесных пожаров в штате Аризона за сутки выросла на 16 тысяч гектаров

07 июня 2011 13:53

Утечка ядовитых химикатов оставила без питьевой воды 500 тысяч жителей Китая

07 июня 2011 11:28

Чилийский вулкан Пуйеуэ парализовал авиасообщение в Южной Америке