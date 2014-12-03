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42-летний мужчина погиб на пожаре в Стародорожском районе

03 декабря 2014 14:27
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Новости Беларуси. 42-летний мужчина погиб на пожаре в Стародорожском районе. Огонь возник в одном из частных домов в деревне Теребуты. Спасателей вызвала соседка, которая заметила возгорание. Пожарные оперативно потушили огонь и при обходе домовладения нашли на полу возле печи тело хозяина.

Со слов соседей, погибший характеризовался отрицательно, злоупотреблял спиртными напитками, в доме проживал один. Среди причин трагедии – неосторожное обращение с огнем при курении или неисправность печного оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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