Новости Беларуси. 42-летний мужчина погиб на пожаре в Стародорожском районе. Огонь возник в одном из частных домов в деревне Теребуты. Спасателей вызвала соседка, которая заметила возгорание. Пожарные оперативно потушили огонь и при обходе домовладения нашли на полу возле печи тело хозяина.

Со слов соседей, погибший характеризовался отрицательно, злоупотреблял спиртными напитками, в доме проживал один. Среди причин трагедии – неосторожное обращение с огнем при курении или неисправность печного оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.