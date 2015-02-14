42 человека эвакуировали из общежития в Минской области

Новости Беларуси. Ночной пожар в общежитии в Минской области привел к эвакуации более 40 человек. К счастью, в результате этого ЧП жертв удалось избежать. Информация о возгорании в общежитии аграрного колледжа в городском поселке Смиловичи Червенского района поступила спасателям 14 февраля около четырех часов утра. На втором этаже четырехэтажного здания загорелась электропроводка.

Из здания были эвакуированы 42 человека. Никто из них не пострадал. Пожар не нанес существенного ущерба зданию и был быстро потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.