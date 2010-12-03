400 дорожно-транспортных происшествий произошло в Беларуси за минувшие сутки

Морозы и снегопады осложнили обстановку на трассах страны. В ближайшие дни погода не улучшится.

Усилится ветер, осадки будут частыми. И если в выходные морозы ослабнут, то на следующей неделе вновь до -20.

За минувшие сутки только в Минске зарегистрировано более 20 случаев холодовых и гололедных травм. Большинство пострадавших были нетрезвыми. Летальных исходов нет.

Декабрьские морозы «переполнили» белорусские СТО. Все больше водителей стали обращаться в автоцентры после мелких аварий и для полного осмотра автомобиля, так как при минусовых температурах большинство узлов и агрегатов больше подвержено износу, нежели летом.

Дорожники несут круглосуточное дежурство, оперативно собирают информацию о состоянии дорог и их зимнем содержании. За минувшие сутки на республиканских трассах Беларуси израсходовано более 7 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 400 тонн чистой соли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Установлены сроки по расчистке проезжей части от снега. В экстремальных погодных условиях они увеличиваются вдвое.