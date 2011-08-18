400 дорогих шуб на сумму минимум 2 млрд рублей задержали брестские таможенники

Ценный меховой груз задержали брестские таможенники. Крупнейшую с начала года партию из 400 дорогих шуб контрабандисты перебросили из Украины в Беларусь, минуя пропускной пункт. Предварительная стоимость товара — 2 млрд рублей.

Так сложилось исторически, что четкой границы с заборами и колючей проволокой между Беларусью и Украиной нет. Чаще всего это просто лес, поле или мелиоративный канал. Такими «прозрачными» взаимоотношениями двух стран стали пользоваться контрабандисты. Без нарушения госграницы они перекидывают тюки с вещами с одной стороны на другую — ширина канала позволяет — всего несколько метров. А дальше — дело техники.

В таком отдаленном районе и были замечены контрабандисты. Они перекинули через канал 10 крупногабаритных сумок. Правоохранители обнаружили товар уже в одной из хозяйственных построек в деревне Томашовка.

Елена Макаревич, старший инспектор Брестской таможни:

В упаковках находились свыше 400 единиц верхней дорогостоящей одежды иностранного производства. В основном, это были шубы из натурального меха.

С Брестской таможней проводится проверка в рамках административного процесса. Документы в последующем будут направлены в суд, который и решит дальнейшую судьбу товара.

Со временем перевозчики-нелегалы угадали: не за горами осенне-зимний сезон. А значит, на контрабандные шубы и куртки быстро нашлись бы свои покупатели. Широкий модельный ряд, да и количество немалое.

Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской погрангруппы:

Это задержание 10 крупногабаритных сумок на общую сумму более 2 млрд белорусских рублей. Это одно из крупнейших задержаний на сегодня в период с января по август 2011 года.

Для брестских пограничников и таможенников украинское направление — самое напряженное. Мелкие задержания проводят каждую неделю.

Александр Кислов:

Белорусско-украинское направление считается одним из сложных и ответственных направлений зоны ответственности участка Брестской пограничной группы. Участок не оборудован инженерными сооружениями, заграждениями. На этом направлении особую роль выполняют пограничники совместно с таможенной службой, сотрудниками Министерства внутренних дел и другими силовыми структурами.

Сейчас весь ценный меховой груз проходит товароведческую экспертизу. Лица, которые причастны к незаконному перемещению через границу, устанавливаются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».