400 дорогих шуб на сумму минимум 2 млрд рублей задержали брестские таможенники

Так сложилось исторически, что четкой границы с заборами и колючей проволокой между Беларусью и Украиной нет. Чаще всего это просто лес, поле или мелиоративный канал. Такими «прозрачными» взаимоотношениями двух стран стали пользоваться контрабандисты. Без нарушения госграницы они перекидывают тюки с вещами с одной стороны на другую — ширина канала позволяет — всего несколько метров. А дальше — дело техники.
В таком отдаленном районе и были замечены контрабандисты. Они перекинули через канал 10 крупногабаритных сумок. Правоохранители обнаружили товар уже в одной из хозяйственных построек в деревне Томашовка.
Елена Макаревич, старший инспектор Брестской таможни:
В упаковках находились свыше 400 единиц верхней дорогостоящей одежды иностранного производства. В основном, это были шубы из натурального меха.
С Брестской таможней проводится проверка в рамках административного процесса. Документы в последующем будут направлены в суд, который и решит дальнейшую судьбу товара.
Со временем перевозчики-нелегалы угадали: не за горами осенне-зимний сезон. А значит, на контрабандные шубы и куртки быстро нашлись бы свои покупатели. Широкий модельный ряд, да и количество немалое.
Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской погрангруппы:
Это задержание 10 крупногабаритных сумок на общую сумму более 2 млрд белорусских рублей. Это одно из крупнейших задержаний на сегодня в период с января по август 2011 года.
Для брестских пограничников и таможенников украинское направление — самое напряженное. Мелкие задержания проводят каждую неделю.
Александр Кислов:
Белорусско-украинское направление считается одним из сложных и ответственных направлений зоны ответственности участка Брестской пограничной группы. Участок не оборудован инженерными сооружениями, заграждениями. На этом направлении особую роль выполняют пограничники совместно с таможенной службой, сотрудниками Министерства внутренних дел и другими силовыми структурами.
Сейчас весь ценный меховой груз проходит товароведческую экспертизу. Лица, которые причастны к незаконному перемещению через границу, устанавливаются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».