40-сантиметровая крыса держала в страхе целую семью в Швеции

Новости Швеции. Семья Бенгтсонов-Корсасов, живущая в пригороде Стокгольма, насторожилась, когда их кот отказался заходить на кухню. Ведь она всегда была любимым местом питомца.

Оказалось, что на кухне поселилась гигантская крыса. Она проникла сюда через вентиляционное отверстие, когда прогрызла дыру в цементе и дереве.

Крыса поначалу вела себя предельно осторожно, избегая «встреч» с владельцами квартиры.

Первой грызуна невероятных размеров увидела хозяйка, мать троих детей. Она зашла на кухню за мусором.

Женщина до сих пор не может передать словами то состояние, которое пришлось испытать при виде нежданного гостя...

Поймать гигантского грызуна удалось с помощью огромной мышеловки. Как пишет, Aftonbladet, крыса уже с ловушкой на шее бегала по помещению, но вскоре задохнулась.

Когда сотрудники санитарной службы, прибывшие по вызову к семье Корсасов, измерили животное, то пришли в ужас. Длина крысы – 40 сантиметров, и это без учета хвоста!

Представители санитарной службы:

Мы никогда не видели такого большого грызуна!

Напомним, несколько лет назад в Минске капитальный ремонт закончился нападением крысы.

Дикий грызун залез ночью в квартиру из незаделанной ремонтниками дыры в стояке и покусал семью минчан.

Животное поймали, но проблем от этого меньше не стало. Пострадавшим пришлось пройти лечение.

Яна, хозяйка квартиры, вспоминает ту ночь как кошмарный сон. Место от укуса зажило, но по ночам от шорохов девушка просыпается и сейчас. Смотрите видео.