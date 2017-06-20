40 кг гашиша найдено в газовом баллоне: наркотик доставляла мать двоих детей

Новости Беларуси. Белорусским правоохранителям удалось задержать двух поставщиков гашиша. В автомобиле в топливном газовом баллоне обнаружили 40 килограммов наркотика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для доставки товара из-за границы злоумышленники использовали подставное лицо – молодую женщину, мать двоих детей. Ее отправляли в магазин, а в это время меняли газовый баллон на идентичный, только заполненный гашишем. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.