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40 кг гашиша найдено в газовом баллоне: наркотик доставляла мать двоих детей

20 июня 2017 06:21
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Новости Беларуси. Белорусским правоохранителям удалось задержать двух поставщиков гашиша. В автомобиле в топливном газовом баллоне обнаружили 40 килограммов наркотика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 кг гашиша найдено в газовом баллоне: наркотик доставляла мать двоих детей -1

Для доставки товара из-за границы злоумышленники использовали подставное лицо – молодую женщину, мать двоих детей. Ее отправляли в магазин, а в это время меняли газовый баллон на идентичный, только заполненный гашишем. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.

40 кг гашиша найдено в газовом баллоне: наркотик доставляла мать двоих детей -4

# происшествия # Наркотики # Фотофакт

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