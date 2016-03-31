4-летний мальчик нашел зажигалку и поджег квартиру в Осиповичах

Новости Беларуси. Пожар в трехкомнатной квартире в Осиповичах произошел по детской неосторожности. Восемь человек были эвакуированы, никто не пострадал.

По информации МЧС, инцидент произошел 30 марта вечером на 6 этаже девятиэтажного доме по улице Сумченко. В комнате, где находился очаг возгорания, уничтожено имущество. Стены и полоток в квартире закопчены.

Предполагается, что причиной пожара стала детская шалость с огнем. 4-летний мальчик нашел зажигалку и играл с ней в комнате. Затем вспыхнул огонь. Старшая сестра, которая во время инцидента находилась на кухне, пыталась сама потушить горящий диван, но не получилось. Сработал извещатель, и дети вышли на улицу. Испугавшись, они никого не попросили о помощи.

После выяснения обстоятельств, стало известно, что и мать, и старшая сестра обычно курят на кухне в форточку. Но чья была зажигалка, которую нашел мальчик, неизвестно: обе утверждают, что найденная зажигалка им не принадлежит.

Напомним, что 13 марта в Осиповичах также произошел пожар, но он закончился трагически: погибли мать и двое несовершеннолетних детей.