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4 года тюрьмы — за неосторожное обращение с огнем

26 июля 2008 13:51
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Греческой полиции удалось разыскать виновника пожаров, которые продолжают бушевать на острове еще со вторника. Мужчину, жителя Родоса, приговорили к тюремному заключению и обязали выплатить штраф в размере 15-ти тысяч евро.

Напомним, с популярного курорта уже пришлось эвакуировать более 2-х тысяч туристов. Сейчас леса полыхают на площади в несколько сотен гектаров. В тушении пожара участвуют более 350 пожарных и солдат, в том числе, вертолет Ми-26 МЧС Беларуси. Он оборудован устройством, позволяющим забирать без посадки до 15 тонн воды и сбрасывать ее в заданном районе.
# происшествия

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