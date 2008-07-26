4 года тюрьмы — за неосторожное обращение с огнем

Греческой полиции удалось разыскать виновника пожаров, которые продолжают бушевать на острове еще со вторника. Мужчину, жителя Родоса, приговорили к тюремному заключению и обязали выплатить штраф в размере 15-ти тысяч евро.



Напомним, с популярного курорта уже пришлось эвакуировать более 2-х тысяч туристов. Сейчас леса полыхают на площади в несколько сотен гектаров. В тушении пожара участвуют более 350 пожарных и солдат, в том числе, вертолет Ми-26 МЧС Беларуси. Он оборудован устройством, позволяющим забирать без посадки до 15 тонн воды и сбрасывать ее в заданном районе.