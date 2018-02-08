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38-летнего мужчину, избившего сотрудника метро, будут судить в Минске

08 февраля 2018 12:28
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Новости Беларуси. В Минске будут судить мужчину, который избил сотрудника метро.

По информации УСК по Минску, 13 ноября минувшего года 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался войти на станцию «Уручье» в Минске. Придерживаясь должностной инструкции, инспектор службы безопасности не разрешил ему пройти.

Мужчина был возмущен тем, что его остановил сотрудник, который не является представителем правоохранительных органов.

Инспектор вызвал сотрудников патрульно-постовой службы милиции, чтобы конфликт был исчерпан. Однако еще до прибытия правоохранителей мужчина скрылся.

Затем он вернулся и ударил сотрудника метро кулаком в лицо. Мужчина упал, а нападавший нанес ему удар ногой в живот.

Вскоре мужчину задержали при попытке войти на станцию с противоположного входа.

Было возбуждено уголовное дело – здесь подробнее.

Мужчину заключили под стражу, так как у него нет постоянного места жительства в Беларуси.

Расследование уголовного дела было завершено и его материалы были переданы в суд.

# происшествия # Насилие

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