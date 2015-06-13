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36 тыс. долларов отдала экстрасенсам 57-летняя жительница Волковыска

13 июня 2015 14:03
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Новости Беларуси. Прибегнув к помощи экстрасенсов, женщина надеялась, что поможет вылечить своего близкого родственника от алкоголизма. С человеком, который заявлял, что обладает экстрасенсорными способностями, жительница Волковыска связалась по телефону.

Она была уверена, что родственника «исцелят» на расстоянии.

Пресс-служба Управления Следственного комитета по Гродненской области:
В результате в период с октября 2014 по март 2015 года перевела почтовыми переводами неизвестным лицам в качестве оплаты за услуги свыше 36 тысяч долларов США и 250 тысяч российских рублей. Осознав, что проблема не решается, и ее обманули, войдя в доверие, женщина написала заявление в правоохранительные органы.

Следователи установили, что потерпевшая узнала контактные данные мнимых целителей при просмотре телепередачи.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает выяснять детали преступной схемы мошенничества.

В наше время отношение к гадалкам и экстрасенсам очень противоречивое. Одни верят, другие нет, но факт остаётся фактом – они есть. И они работают, что подтверждает всемирная паутина, которая предлагает сотни адресов только по Минску. Почему люди идут к гадалкам, экстрасенсам, астрологам или хиромантам? Мнения «за» и «против», а также советы от тех, кто уже обжегся – в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ (смотрите видео).

# происшествия # Мошенничество

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