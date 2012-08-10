Прямой эфир

36 метров Великой китайской стены разрушились, 60 км - на очереди к разрушению

10 августа 2012 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. 6 августа в провинции Хэбэй из-за слабого фундамента рухнули 36 метров Великой китайской стены. Следствие выясняет: это или дождь, или строительные ошибки (здесь прокладывают дорогу), совокупность этих факторов или другие причины (поговаривают даже, что местные жители растаскивают стену на камни для строительства домов в бедных районах). Власти уже приняли план восстановления реликвии, сообщает ctv.by.

Великая китайская стена существует с 7 века, нынешний вид приобрела в 15 веке во время династии Мин. Цель сооружения - защита от кочевых племен, а также для снятия пошлин, строили ее около 1 миллиона человек. Стена не полностью из кирпича и камня, в некоторых местах она состоит из глины. Эксперты прогнозируют, что до 60 км стены могут быть разрушены в течение 20 лет из-за песчаных бурь.

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 августа 2012 10:16

В минской Степянке с высоты 9 этажа на арматуру упал мужчина и погиб

10 августа 2012 10:00

Изверг, оторвавший птенцам бакланов клювы, оштрафован на 2,5 млн рублей и должен внести в доход Беларуси 20 млн 700 тысяч

10 августа 2012 07:10

В Турции потерпел крушение пожарный вертолет с российскими пилотами. 5 человек погибли