35 семей в Минске остались без холодной воды из-за соседки, которая уехала в отпуск

Новости Беларуси. Без горячей воды жить трудно, а без холодной ещё тяжелее. В одном из домов города Минска без холодной воды осталось половина подъезда, а это 35 квартир. Неделю назад у одного из жильцов возникли неполадки с трубами, вода хлынула к соседям. На место выехали сантехники местного ЖЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Романенко, начальник ЖЭС84 Московского р-на г. Минска:

Сантехниками было перекрыто холодное водоснабжение, чтобы не допустить залития нижерасположенных квартир.

Как выяснилось, хозяйка квартиры, в которой произошла авария, и не знала о случившемся. У нее отпуск и сейчас она находится в другом городе.

Сергей Романенко, начальник ЖЭС84 Московского р-на г. Минска:

Стали разыскивать жильцов. Непосредственно квартиросъемщик уехал за 300 км в Брестском направлении. Стали дозваниваться, узнавать, как попасть в квартиру, но получили отрицательный ответ.

Прерывать свой отпуск ради того, чтобы в подъезде включили холодную воду, женщина отказалась. А тем временем жильцы дома каждый день принимают горячие ванны. Температура воды 47 градусов. Коммунальщики разводят руками. Чтобы выяснить причину неполадок и включить холодную воду, нужно войти в квартиру. На что согласия хозяйка не даёт.

Елена Плавинская, юрист:

Законодательством установлено несколько случаев, когда без согласия гражданина можно проникнуть в жилое помещение. Во первых, если у следственных органов есть основание предполагать, что в жилом помещении скрывается подозреваемый или обвиняемый. Во-вторых, если в этом жилом помещении возник пожар. Во всех остальных случая вскрытие без согласия собственника не допускается.

Хозяйка квартиры обещала вернуться к выходным.