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35-летний понятой скончался прямо в здании ОВД

22 октября 2011 15:07
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Мужчина скончался в здании ОВД Обручевского района Москвы сразу после того, как выступил понятым по уголовному делу.

Полицейскими был задержан подозреваемый в угоне автомобиля. Для проведения оперативных мероприятий в отделение были приглашены понятые. Однако после того, как процедура была закончена, одному из них неожиданно стало плохо, сообщает ctv.by.

Как пояснили в правоохранительных органах, мужчина вышел из здания, направился по внутреннему дворику к воротам, но внезапно упал и забился в судорогах. К тому моменту, когда к нему подбежали сотрудники полиции, мужчина был уже мертв.

Причина столь неожиданной кончины станет известна только после вскрытия. Предположительно, у понятого случился эпилептический припадок.

# происшествия

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