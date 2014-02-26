35-летнего телефонного террориста, остановившего минское метро, задержали сотрудники КГБ

Новости Беларуси. «Уважаемые пассажиры, движение поездов временно прекращено. Просьба воспользоваться наземным транспортом. Приносим свои извинения за созданные неудобства». Такие сообщения на станциях Минского метро услышали минчане в обед. С 14.38 подземка работала только на «выпуск» пассажиров. На стеклянных дверях сухие объявления - закрыто по техническим причинам. Что случилось - никто не знал.

Жители Минска:

Стоим уже минут 10. Стоим, неудобно, потому что встреча должна состояться. Я не успеваю.

Сразу заработало сарафанное радио. Слухи в социальных сетях подогревали панику вокруг закрытия минской подземки. По первой информации было понятно, что людей из метро эвакуировали из-за обнаруженных подозрительных предметов. Особо отметим, что бдительность проявили простые граждане. Правоохранители начали тщательную проверку станций.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

В органы внутренних дел поступила информация о том, что на некоторых станциях метрополитена могут находиться неизвестные предметы. Для того, чтобы проверить эту информацию, было принято решение о перекрытии обеих линий метрополитена для того, чтобы обследовать те станции, как можно быстрее, оперативнее, тщательнее. Никаких чрезвычайных происшествий не зарегистрировано и не происходило в Минском метрополитене.

Для двухмиллионного города такая остановка — большая проблема. Ежедневно метро пользуются 800 тысяч жителей. И даже полчаса — уже ЧП. Но ради безопасности пассажиров пришлось пойти на этот шаг. Милиция сориентировала на достаточно долгое ожидание. Есть особая технология отработки таких внештатных ситуаций, причем практика мировая. Люди вынуждены были воспользоваться наземным транспортом.

В непростой ситуации оперативно сработали все службы города. «Минсктранс» организовал дополнительные машины. 100 маршрут автобуса продлен до остановки «Уручье».

Сергей Ясинский, начальник управления организации перевозок ГП «Минсктранс»:

С поступлением информации об остановке двух линий метро на 16 часов организована работа дополнительных 55 автобусов, 48 троллейбусов, продлена работа 40 единиц подвижного состава. На 17 часов организована дополнительная работа 70 автобусов, 55 троллейбусов, 7 вагонов трамваев. Дополнительный транспорт будет работать до пуска метрополитена.

Около трех часа ушло на то, чтобы убедиться, что жизни и здоровью пассажиров метро ничто не угрожает. Как раз в час пик, около 17:38, метрополитен заработал. Минский горисполком принес извинения гражданам за вынужденные неудобства.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня днем работнику ГУВД по охране Минского метрополитена обратилась пассажирка, девушка, студентка , которая сообщила, что ее внимание привлекло СМС-сообщение одного из пассажиров, в котором он сообщал о своих планах привести в действие взрывное устройство в метро. Сотрудниками ГУВД Мингорисполкома и управления КГБ по Минску и Минской области незамедлительно был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, и с применением современнейших технических средств, в результате этого личность данного гражданина была установлена и вскоре он был задержан.

После серьезной проверки выяснили, что вынужденную остановку спровоцировал телефонный террорист. Менее трех часов понадобилось на то, чтобы восстановить личность нарушителя и задержать его. Им оказался 35-летний житель Минской области. Сейчас он находится в следственном изоляторе КГБ и дает показания.

Роман Мельник, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:

Люди зачастую не совсем задумываются о последствиях не только уголовной ответственности, а и о последствиях, которые причиняются не только в виде материального ущерба и иного ущерба для граждан нашей территории. Соответственно, в последствие только можно разводить руками. Я хочу также довести информацию о том, что уголовная ответственность за нарушение ст. 340 УК наступает с 14 лет. Второй аспект таких деяний несет не только уголовную ответственность, но еще и материальную. Потому что силы правопорядка и иные органы государственного управления, которые задействованы для пресечения данных правонарушений, и, соответственно, минимизирование последствий, которые могут наступить, действуют не только в рамках закона, но еще это связано с тем ущербом, который причиняется субъектам хозяйствования. Это вследствие остановки работы конкретного субъекта хозяйствования, задействования значительного количества сил и средств правоохранительных органов, МЧС и иных.