33 мешка с салом нашли пограничники в лесу в Брестской области

Новости Беларуси. Необычную контрабанду задержали пограничники на белорусско-украинской границе в Брестской области.
33 мешка с салом общей массой 1,5 тонны и 2 пакета с саженцами деревьев оказались бесхозными.
Audi без регистрационных номеров сотрудники погранкомитета задержали в лесу. «Добро» находилось рядом с автомобилем. Водитель, житель Малоритского района, утверждает, что отношения к товару не имеет.
Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Водитель свою причастность к этому товару всячески отрицает. Все обстоятельства теперь выясняют сотрудники Малоритского РОВД, а сало передано ветеринарам.
Признаков нарушения государственной границы обнаружено не было.
Спустя 5 часов на этом же участке правоохранители обнаружили формально «ничейный» Volkswagen. В авто находилось 6 сумок с трикотажными изделиями и обувью.
Автомобиль и товарно-материальные ценности сотрудники Малоритского РОВД изъяли.
Нужно отметить, что в Брестской области контрабандисты промышляют часто, впрочем, также часто их и задерживают.
Что только не везут: от банальной свинины до уникального антиквариата - любые материальные предметы.
Например, партию уникальных бразильских минералов, стоимостью около миллиарда рублей. 39 необработанных кристаллов аметиста, каждый весом от 3 до 40 килограммов, нелегально пытались перевезти из Германии в Россию на большегрузном автомобиле через международный пункт пропуска «Козловичи». Эти камни – уникальные минералогические образования, которых нет ни в одном профильном музее Беларуси (см.видео).