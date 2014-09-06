33 мешка с салом нашли пограничники в лесу в Брестской области

Новости Беларуси. Необычную контрабанду задержали пограничники на белорусско-украинской границе в Брестской области.

33 мешка с салом общей массой 1,5 тонны и 2 пакета с саженцами деревьев оказались бесхозными.

Audi без регистрационных номеров сотрудники погранкомитета задержали в лесу. «Добро» находилось рядом с автомобилем. Водитель, житель Малоритского района, утверждает, что отношения к товару не имеет.

Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Водитель свою причастность к этому товару всячески отрицает. Все обстоятельства теперь выясняют сотрудники Малоритского РОВД, а сало передано ветеринарам.

Признаков нарушения государственной границы обнаружено не было.

Спустя 5 часов на этом же участке правоохранители обнаружили формально «ничейный» Volkswagen. В авто находилось 6 сумок с трикотажными изделиями и обувью.

Автомобиль и товарно-материальные ценности сотрудники Малоритского РОВД изъяли.

Нужно отметить, что в Брестской области контрабандисты промышляют часто, впрочем, также часто их и задерживают.

Что только не везут: от банальной свинины до уникального антиквариата - любые материальные предметы.

Например, партию уникальных бразильских минералов, стоимостью около миллиарда рублей. 39 необработанных кристаллов аметиста, каждый весом от 3 до 40 килограммов, нелегально пытались перевезти из Германии в Россию на большегрузном автомобиле через международный пункт пропуска «Козловичи». Эти камни – уникальные минералогические образования, которых нет ни в одном профильном музее Беларуси (см.видео).