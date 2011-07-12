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33-летняя жительница Витебска пыталась перевезти из России в Беларусь около 200 граммов героина

12 июля 2011 13:48
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Это примерно 500 доз наркотического вещества. На черном рынке их цена составила бы 100 млн рублей.

За злоумышленницей оперативники следили около года. И сбыть очередную партию ей не удалось. За незаконную деятельность задержанной грозит до 13 лет лишения свободы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Оперативный сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь – «Незаконные действия с наркотическими средствами с целью их сбыта». Ближайшие перспективы для гражданки – лишение свободы сроком от восьми до 13 лет.

Изъятый героин

Изъятый героин

Изъятый героин

# происшествия # Фотофакт # Белоруссия

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